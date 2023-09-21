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Oto yıkamacıdaki zabıta denetiminde 31 kaçak göçmen yakalandı

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#Mersin#Yenişehir#Kaçak Göçmen
Oto yıkamacıdaki zabıta denetiminde 31 kaçak göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 17:45

Mersin'de oto yıkama dükkanındaki özel bölmede 28, garaj kısmında ise 3 kaçak göçmen yakalandı. Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçak göçmenler için hazırlanan çok sayıda can yeleği, deniz simidi ve bota da el konuldu.

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Eğriçam Mahallesi'nde Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim yaptıkları bir oto yıkama dükkanındaki özel bölmede kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Zabıta ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Oto yıkamacıdaki zabıta denetiminde 31 kaçak göçmen yakalandı

Bunun üzerine adrese sevk edilen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri iş yeri çevresinde önlem aldı.

Oto yıkamacıdaki zabıta denetiminde 31 kaçak göçmen yakalandı

Oto yıkamada yapılan aramada, Avrupa ülkelerine kaçmak için hazırlık yapan 28 kaçak göçmenin olduğu belirlendi. Göçmenlerin tek bir odada havasız bir şekilde kaldıkları görüldü.

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Oto yıkamacıdaki zabıta denetiminde 31 kaçak göçmen yakalandı

İş yerinin çevresinde arama yapan ekipler, garaj kısmına saklanmış 3 göçmeni daha yakaladı. Yapılan aramada, kaçak göçmenlerin kullanacağı çok sayıda can yeleği ve deniz simidi ve bota da el konuldu.

Oto yıkamacıdaki zabıta denetiminde 31 kaçak göçmen yakalandı

Zabıta, iş yerini mühürlerken, yabancı uyruklu organizatör N.M. de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için emniyete götürüldü. 

Oto yıkamacıdaki zabıta denetiminde 31 kaçak göçmen yakalandı

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#Mersin#Yenişehir#Kaçak Göçmen

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