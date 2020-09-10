Otluk yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

Lüleburgaz'ın Sakızköy korusu yakınlarında bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye, Lüleburgaz Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle korudaki ormanlık alana doğru ilerleyen alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, koruya metreler kala kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.