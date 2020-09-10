MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtluk yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
GeriGündem Otluk yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)
Haber Giriş: 10.09.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Otluk yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otluk yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
Abone Olgoogle-news

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Sakızköy korusu yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, ağaçların bulunduğu bölgeye sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz'ın Sakızköy korusu yakınlarında bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye, Lüleburgaz Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle korudaki ormanlık alana doğru ilerleyen alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, koruya metreler kala kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle