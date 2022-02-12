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Otizmli Oğuzhan, 9 yaşında ilk kez 'anne' dedi

#Otizm#Oğuzhan Kalkın#Reyhan Kalkın
Otizmli Oğuzhan, 9 yaşında ilk kez anne dedi

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 3 yaşında otizm tanısı koyulan Oğuzhan Kalkın, 9 yaşında konuşmaya başladı. Oğlu ilk kez 'anne' dediğinde çok duygulandığını belirten Reyhan Kalkın (31), mutluluk gözyaşı döktüğünü söyledi.

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Torbalı'nın Ahmetli Mahallesi'nde yaşayan Reyhan- Mehmet Kalkın çiftinin oğlu Oğuzhan'a 3 yaşındayken otizm teşhisi koyuldu. Oğuzhan, yaşıtlarına göre oturma, emekleme, yürüme gibi gelişim süreçlerini geç tamamladı. Diğer çocukların çıkardığı sesleri hiçbir zaman çıkaramayan Oğuzhan, uzun yıllar özel eğitim aldı. Konuşamadığı için kendini ifade edemeyen Oğuzhan'ın sürekli ağladığını ve giderek hırçınlaştığını dile getiren Reyhan Kalkın, aldığı eğitimlerin ardından yavaş yavaş konuşmaya başlayınca kendisini daha rahat ifade edebildiğini söyledi.

'KONUŞSUN, DİYE YILLARCA GÖZÜNÜN İÇİNE BAKTIM'

Oğuzhan'ın ilk kez geçen ay 'anne' dediğini duyunca çok duygulandığını belirten anne Kalkın, "Oğuzhan doğduğu günden itibaren gözüyle beni takip etmiyordu. 3 yaşında göz teması tamamen kesildi. Otizm teşhisinin konulmasının ardından özel eğitim almaya başladı. Bu yıla kadar hiç konuşmuyordu. 'Anne' ya da 'baba' gibi en basit kelimeleri bile çıkaramıyordu. Ben bu sözleri onun ağzından hiç duymamıştım. Konuşmadığı için hırçındı, sürekli ağlıyordu. Şimdi daha sakin çünkü kendini ifade edebiliyor. Konuşsun, diye yıllarca gözünün içine baktım. İlk kez 'anne' dediğinde sevinçten ağladım çünkü duygulandım. Çok zor süreçler geçirdik. Otizmli çocuk herkesin başına gelebilir. Evlatla sınanmak zor oluyor" dedi.

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Otizmli Oğuzhan, 9 yaşında ilk kez anne dedi

'OĞUZHAN ZORU BAŞARDI'

Otizmli çocukların sosyal iletişimde zorluklar yaşadığını anlatan dil konuşma terapisti Ümmühan Kurt da başka birine dikkatini yönlendirmede zorlandıkları için dil gecikmeleri olduğunu kaydetti. Oğuzhan ile 1,5 yıldır çalıştıklarını anlatan Kurt, "Konuşma güçlüğü yaşayan çocuklarda 0-3 yaşta müdahale önemli. 0-6 yaş grubu ise dil gelişiminde etkin dönemdir. Bundan sonra işler daha da zorlaşır. Büyük yaş grubundaki bir çocuğa müdahale yöntemimiz ile küçük yaş grubundaki bir çocuğa müdahalemiz farklıdır. Yaş büyüdükçe işler daha da zorlaşıyor. Oğuzhan, 9 yaşında ilk kelimelerini konuşarak zoru başardı" diye konuştu.

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Otizmli Oğuzhan, 9 yaşında ilk kez anne dedi

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