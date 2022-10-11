Otizmli öğrenciye şiddet! Gözaltına alınan iki öğretmenden biri tutuklandı

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Olay, cuma günü Gazi Mahallesi’nde faaliyet gösteren Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre okulda görevli Selen K.Ç. isimli öğretmen, özel öğretim sınıfında öğrenim gören otizmli D.D.Ş. isimli öğrenciye şiddet uyguladı. İddiaya göre, şiddet anında S.K.Ç.’nin yanında bulunan Ö.D.Y. isimli başka öğretmen ise D.D.Ş.’ye bağırıp çağırdı.

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Olayı fark eden ve yaşananları kameraya kaydeden başka bir öğretmen ise görüntüleri D.D.Ş.’nin ailesine izletti. Görüntüler karşısına neye uğradığını şaşıran aile, hastaneye gidip darp raporu aldı. Ardından emniyete başvuran aile, her iki öğretmenden de şikayetçi oldu.

ÖNCE AÇIĞA ALINDILAR SONRA TUTUKLANDILAR

Yaşanan olay önce Gazipaşa Kaymakamlığı'na, ardından Antalya Valiliği'ne intikal etti. Yaşanan olayla ilgili idari işlem başlatan Antalya Valiliği, öğretmenler Selen K.Ç. ve Ö.D.Y.'yi açığa aldı. Polis tarafından gözaltına alınan Selen K.Ç. ve Ö.D.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Selen K.Ç. tutuklanırken, 7 aylık bebeği olan Ö.D.Y. serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, şiddet olayının yaşandığı okulla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı öğrenildi.