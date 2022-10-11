Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Otizmli öğrenciye şiddet! Gözaltına alınan iki öğretmenden biri tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Gazipaşa#Otizm
Otizmli öğrenciye şiddet Gözaltına alınan iki öğretmenden biri tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 16:36

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde anaokulunda görevli iki öğretmen, otizmli öğrenciye şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Önce Valilik tarafından açığa alınan, ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Olay, cuma günü Gazi Mahallesi’nde faaliyet gösteren Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre okulda görevli Selen K.Ç. isimli öğretmen, özel öğretim sınıfında öğrenim gören otizmli D.D.Ş. isimli öğrenciye şiddet uyguladı. İddiaya göre, şiddet anında S.K.Ç.’nin yanında bulunan Ö.D.Y. isimli başka öğretmen ise D.D.Ş.’ye bağırıp çağırdı.

Otizmli öğrenciye şiddet Gözaltına alınan iki öğretmenden biri tutuklandı
Olayı fark eden ve yaşananları kameraya kaydeden başka bir öğretmen ise görüntüleri D.D.Ş.’nin ailesine izletti. Görüntüler karşısına neye uğradığını şaşıran aile, hastaneye gidip darp raporu aldı. Ardından emniyete başvuran aile, her iki öğretmenden de şikayetçi oldu.

Haberin Devamı

Otizmli öğrenciye şiddet Gözaltına alınan iki öğretmenden biri tutuklandı

ÖNCE AÇIĞA ALINDILAR SONRA TUTUKLANDILAR

Yaşanan olay önce Gazipaşa Kaymakamlığı'na, ardından Antalya Valiliği'ne intikal etti. Yaşanan olayla ilgili idari işlem başlatan Antalya Valiliği, öğretmenler Selen K.Ç. ve Ö.D.Y.'yi açığa aldı. Polis tarafından gözaltına alınan Selen K.Ç. ve Ö.D.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Selen K.Ç. tutuklanırken, 7 aylık bebeği olan Ö.D.Y. serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, şiddet olayının yaşandığı okulla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Gazipaşa#Otizm

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı