Otizme kırmızı ışık

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Bugüne kadar yaklaşık 800 bin otizmliye dokunan Tohum Otizm Vakfı, 2009 yılından beri “Otizme Mavi Işık Yak” projesi ile otizm farkındalığını oluşturmaya çalışıyor. Bu proje ile toplumun yaklaşık yüzde 50’sinde otizm bilinci oluşturduklarını söyleyen Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, daha fazla dikkat çekmek için bu yıl artık kırmızı ışığa geçtiklerini açıkladı. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Vekili Özgül Gürel de otizmin tek çaresinin erken tanı, yoğun ve sürekli eğitim olduğunu söyledi. Gürel, erken tanının otizm için bir ilaç olduğuna dikkat çekip, şöyle dedi:“Otizmde bir gün bile farkındalık yaratmak için çok önemli. Kırmızı Işık Yak projesi ile 18 yaş üstü bireylerden oluşan danışma kurulu kurmak, eğitim ve istihdam desteklerini artırmak ve otizm dostu ortamlar yaratmak bu yıl hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

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BOĞAZI YÜZEREK GEÇTİ

OTİZMLİ gençler de toplantıda kendi hikâyelerini anlattı. 23 yaşında ve iş hayatında aktif bir şekilde yer alan otizmli Selin Yiğit, 15 yaşından beri yüzüyor. Ayrıca İstanbul Boğazı’nı yüzerek ilk kez geçen Selin Yiğit hayalinin milli takıma seçilmek ve paralimpik olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

ÜNİVERSİTE MEZUNU

27 yaşındaki otizmli Eren Tan da sürekli ve yoğun eğitimle hayata atılan gençlerden birisi. Türkiye’de üniversiteyi bitiren nadir otizmli öğrencilerden biri olduğunu söyleyen Eren Tan, şu an depo ve giriş elemanı olarak özel bir şirkette çalışıyor. Onun hayali ise otizmli bir çizgi roman karakteri yaratıp bu karakterin tüm dünyaya ulaşmasını sağlamak. Tan, bu hayalini gerçekleştirip otizm farkındalığının daha da artmasını istiyor.