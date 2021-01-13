Otelde vahşet!

Malatya'da eşinden ayrılan Ferdane Kurt (43), 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte iki hafta önce İstanbul Bayrampaşa’daki Yaşar Otel’e yerleşti. İş aramak için her gün çocuğuyla birlikte otelden çıkan Kurt, bir süre sonra aynı otelde kalan tekstil işçisi Cemil Yar ile tanıştı. Eşinden boşanan ve 6 aydır aynı otelde kalan Cemil Yar, iddiaya göre Kurt’a iş bulma vaadinde bulundu. Kurt önceki gece bir üst katında bulunan Cemil Yar’ın odasına çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Cemil Yar ile kadın arasında, dün sabaha karşı tartışma çıktı. Daha sonra iddiaya göre Yar, odasında Ferdane Kurt’u boğarak öldürdü. Kurt, kadını öldürdükten sonra yatağa yatırdı. Üzerini battaniye ile kapatıp otelden kaçtı. Otel görevlileri o saatte otelden ayrılan Cemil Yar’dan şüphelendi. Daha sonra ise Ferdane Kurt’un 3 yaşındaki oğlunun ağlama sesleri geldi. Otel görevlileri odaya çıktıklarında kadının cesedi ile karşılaştı.

ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Otel görevlilerinin polise haber vermesinin ardından olay yerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ferdane Kurt’un boğularak öldürülmeden önce şüpheliyle boğuştuğu belirlendi. Kurt’un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otelin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler Cemil Yar’ı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli Cemil Yar’ın ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Kurt’un yanında bulunan 3 yaşındaki çocuğu ise Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği’ne götürülüp koruma altına alındı.

‘SORUNSUZ BİRİYDİ’

Otel sahibi Çağrı Hacımahmutoğlu ise “Kadın otelin ilk katında kalıyordu. Adam ise bir üst katta. Gece kadın adamın yanına gitmiş. Daha sonra ise olay olmuş. Kadın iki hafta önce gelmişti. Sorunsuz biriydi. Cemil ise 6 aydır kalıyordu. Tekstil işi gibi günlük işlere gidiyordu. Kadını öldürdükten sonra üzerini battaniye ile kapatmış” dedi.

‘KADIN İŞ ARIYORDU’

Otelin yakınında büfe işleten Tahsin Şanlı, “Cemil’i uzun zamandır tanırım. Çay içmek için gelirdi. Tekstil işiyle uğraşırdı. Ama son haftalarda işsizdi. Buralarda gezerdi. Kadın da otele yeni gelmişti. Çocuğuyla birlikte büfeye gelirdi. En son iki gün önce geldi. İş aradığını söyledi. Çocuğuyla birlikte çalışacağı bir işi zor bulacağını söyledim. Cemil ile hiç yan yana görmedim. Aralarında duygusal bir bağ var mıydı bilmiyorum. Kadın çekingen bir kadındı. Çocuğunu çok seviyordu” diye konuştu.