Otel odasında hayatını kaybeden Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Maltepe'de otel odasında hayatını kaybeden Sedanur Şen'in, erkek arkadaşıyla otele girdiği anın görüntülerine ulaşıldı.



24 yaşındaki Sedanur Şen bir süredir uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtilirken, suçlamaların odağındaki erkek arkadaşı Serdar Y, gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Serdar Y. Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı.

Hayatını kaybeden Sedanur Şen'in kesin ölüm sebebi ise otopsi sonucundan sonra ortaya çıkacak.

'BİLE BİLE OTEL ODASINA GÖTÜRÜYOR'

Sedanur Şen'in babası İbrahim Şen, DHA'ya yaptığı açıklamada "Onu bile bile otel odasına götürüyor. Sırf madde vermek için benim kızımı öldürüyor orada. Kızım kendisi diyordu; 'Baba ben madde alırsam ölürüm. Doktorum bana asla alma, kullanma, geçecek bu demişti.' dedi"



'BİZİM MELEĞİMİZDİ'

Kızını anlatan İbrahim Şen, "Bizim meleğimizdi, sokaklardan yavru kedileri toplayan, kimseyi kırmayan, hassas, tertemiz, üniversitesini başarılı bir şekilde bitirmiş, Turizm ve Otelcilik mezunu, spor eğitmenliği sertifikası almış, sporla uğraşan bir kızdı benim çocuğum. Sağlığına dikkat eder, yağlı yemez, spor yapar. Benim kızım canavar oldu onların sayesinde" dedi.



'ONA ENJEKTE EDEN KATİLDİR'

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Şüpheli Serdar Y.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren baba İbrahim Şen, "Bana verilen bilgiye göre oteldeki aramalarda çantasında silah bulunuyor. Uyuşturucu imalatı yapmaktan sabıkalı. Uyuşturucu satmaktan sabıkalı. Bu şahıs neden serbest bırakıldı sormak istiyorum. Biz zaten şikayetçi olduk. Benim çocuğum yandı, biz yandık. O 23 yaşındaki fidan gitti. Benim çocuğumun tedavi gördüğünü bile bile ona enjekte eden katildir benim için" şeklinde konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin çalışanı T.Y, Serdar Y.'nin (32) elinde çantasıyla odasından çıkarak kız arkadaşının uyanmadığını ve vücudunun morardığını söylemesi üzerine 112 ve 155'e haber vermiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri Şen'in hayatını kaybettiği belirlemişti.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanma" ile "dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunan ve Ümraniye'de mobilyacı olarak çalıştığı öğrenilen Serdar Y, olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Serdar Y, savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

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Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vermişti.