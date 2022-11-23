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‘Otel odası’ vurgunu

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#Otel#Vurgun#Turizm
‘Otel odası’ vurgunu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 07:00

Bir turizm firmasında yönetici olduğunu söyleyen Zeynep A., aile dostlarının kızı, özel bir lisede matematik öğretmeni olan Burcu D.’den lüks otellerde ucuza tatil odaları aldığını, yüksek fiyata turistlere sattığını söyleyerek yüksek kâr vaadiyle nakit para istedi.

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Çocukluk arkadaşının lüks yaşam tarzına sahip olduğunu da bilen Burcu D., bunun güzel bir fırsat olduğunu düşündü ve satmış oldukları aracın parasını peyderpey Zeynep A.’ya verdi. İlk başlarda kendilerine vaat edilen kârı aldıktan sonra Burcu D.’nin aile, arkadaş ve çevresi de sürece dahil oldu. Ancak, bir süre sonra ödemeler azaldı. Zeynep A., Burcu D. ve yakınlarının kredi çekmelerini istedi. Bir türlü verdikleri paraları alamayan mağdurlar dolandırıldıklarını anladı. Burcu D., “Mağdurlar olarak 17 kişilik bir grubuz. Toplam 5 milyon civarında bir zararımız var” diye konuştu.

‘TİPİK BİR SAADET ZİNCİRİ’

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen mağdurların avukatı Elif Naz Köle ise “Olayda 17 mağdur var. Ancak daha fazla mağdur olduğu kanaatindeyiz. Bu aslında çok tipik bir saadet zinciri örneği. Tutuklanmasını talep ediyoruz” dedi.

 

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#Otel#Vurgun#Turizm

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