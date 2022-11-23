‘Otel odası’ vurgunu

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Çocukluk arkadaşının lüks yaşam tarzına sahip olduğunu da bilen Burcu D., bunun güzel bir fırsat olduğunu düşündü ve satmış oldukları aracın parasını peyderpey Zeynep A.’ya verdi. İlk başlarda kendilerine vaat edilen kârı aldıktan sonra Burcu D.’nin aile, arkadaş ve çevresi de sürece dahil oldu. Ancak, bir süre sonra ödemeler azaldı. Zeynep A., Burcu D. ve yakınlarının kredi çekmelerini istedi. Bir türlü verdikleri paraları alamayan mağdurlar dolandırıldıklarını anladı. Burcu D., “Mağdurlar olarak 17 kişilik bir grubuz. Toplam 5 milyon civarında bir zararımız var” diye konuştu.

‘TİPİK BİR SAADET ZİNCİRİ’

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen mağdurların avukatı Elif Naz Köle ise “Olayda 17 mağdur var. Ancak daha fazla mağdur olduğu kanaatindeyiz. Bu aslında çok tipik bir saadet zinciri örneği. Tutuklanmasını talep ediyoruz” dedi.