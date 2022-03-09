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ÖSYM'den sınavlar için HES Kodu açıklaması! Sınavlarda HES Kodu istenecek mi?

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ÖSYMden sınavlar için HES Kodu açıklaması Sınavlarda HES Kodu istenecek mi

ÖSYM, sınavlarda zorunlu tuttuğu HES Kodu uygulaması için yeni bir karar aldı. HES Kodu uygulamasının sona ermiş olması dolayısıyla ÖSYM, sınavlarda COVİD-19 durumu devam eden adaylar için önemli bir karar aldı. İşte, ÖSYM'nin HES Kodu açıklaması

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ÖSYM, HES Kodu için çok önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada;

"Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde Başkanlığımızca yapılan sınavlarda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan "Covid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" doğrultusunda gerekli önlemler alınmış ve adayların HES Kodu bilgisiyle sınavlara başvuru yapmaları sağlanarak sınavlar uygulanmıştır.  

Covid-19 salgını süreci ve uygulamalarına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 02/03/2022 tarihinde yapılan açıklamalar ile İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili olarak 04/03/2022 tarihinde yayınlamış olduğu genelge gereğince HES Kodu uygulamasına son verildiğinden, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sınavlara yapılacak başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmamaktadır.

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Bu kapsamda, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınavlarda sınav günü Covid-19 Pozitif durumu devam eden adayların; Sağlık Bakanlığı e-nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nden edinecekleri Covid-19 Pozitif durumlarını bildirir Karekod’lu  Laboratuvar Sonuç Raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları Sınav Binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adayların, Sınav Binasında sadece Covid-19 Pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan Yedek Sınav Salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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