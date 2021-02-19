ÖSYM, YKS sıkça sorulan sorular sayfasını erişime açtı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' http:www.osym.gov.tr internet sitesinde yayımlandı. Yayımlanan sorulardan ilk 5'i şu şekilde;

1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi olmayan adaylar 2021-YKS’ye başvuru yapabilirler mi?



Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) giriş yapabilir ve “e-Devlet İle Kayıt Ol” butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabilirler. “e-Devlet İle Kayıt Ol” butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra AİS şifresi olmaksızın sınava başvurularını çevrimiçi yapabilirler.



2. ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden 2021-YKS’ye başvuru yapmak mümkün mü?



ÖSYM Başkanlığımızca uygulanan sınavlara başvuru yapmak isteyen ve daha önce Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kaydı olmayan fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi edinmiş olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını gerçekleştirebilirler.



3. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) güncel fotoğrafı olmayan adaylar 2021-YKS’ye başvuru yapabilirler mi?



Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (AİS) güncel olmayan fotoğraflarını “Fotoğraf Bilgilerim” bölümündeki “T.C. Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan” butonundan güncelleyebileceklerdir. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan adayların başvuru merkezlerine giderek fotoğraf işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir.



4. HES Kodu bilgisi 2021-YKS’ye başvuru yaparken zorunlu mudur?



2021-YKS başvurusunu yapmak isteyen aday ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasına HES Kodu bilgisini girecektir. HES Kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı günün ertesi gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.



5. ÖSYM Mobil uygulamasından 2021-YKS başvurusu yapılabilir mi?



2021-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

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