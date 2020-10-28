ÖSYM Son Dakika.. İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınav giriş yerleri açıklandı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 28 Ekim 2020 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

07 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-İSG Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.



Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.



Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.



Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden

başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur:



ÖZEL KİMLİK BELGESİ:

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC

vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni

mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm

belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında

soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla

tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt

oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı,

pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını

sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC

Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş

olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul

edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir

aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile

sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından

adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava

almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde

bulundurulmalıdır.