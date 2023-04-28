‘Osmanlı’ tarihçisi FleIscher’a veda

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MODERN Türkiye tarihi üzerine yaptığı çalışmaların yanı sıra 16’ncı yüzyıl Osmanlı tarihi üzerine araştırmaları ve yayınlarıyla tanınan Chicago Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Tarih Bölümü’nde görevli Profesör Cornell H. Fleischer, hayatını kaybetti. 1950 yılında ABD’de bir diplomatın oğlu olarak dünyaya gelen Fleischer, lisans eğitimini 1972 yılında Princeton Üniversitesi’nin Yakındoğu Çalışmaları Bölümü’nde tamamladı. 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde İslam tarihi okutmanı olarak görev yaptı.



“Osmanlı İmparatorluğu’nda Aydın ve Bürokrat Tarihçi Mustafa Âli” adıyla 1986 yılında yayınlanan, Osmanlı arşivlerinde bulunan el yazmaları ve anlatı kaynaklarına dayanan kitabı ile uluslararası alanda büyük bir saygınlık kazandı. Bu kitabının ardından da MacArthur Bursu ile ödüllendirildi.



İSTANBUL ÂŞIĞIYDI



Fleischer’in ani ölümü sonrasında Chicago Üniversitesi bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

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“Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri ve Tarihi Bölümleri’nde, Kanuni Dönemi Osmanlı ve Modern Türkiye Çalışmaları Profesörü olan Cornell Fleischer, Kahire ve İstanbul’a ömür boyu sürecek bir aşk geliştirdi ve bu aşk, kariyeri boyunca tüm çalışmalarına yansıdı.” ‘Saraydaki Kâhin;15. ve 16.Yüzyıllarda Osmanlı’ adlı eseri de bulunan Fleischer, Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi dahilinde başlatılan Osmanlı Tarihçileri Projesi’nde Cemal Kafadar ve Hakan Karateke ile birlikte çalıştı.

BÜYÜK KATKILARI OLDU

Tarihçi İlber Ortaylı, Cornell ile ilgili olarak şunları söyledi: “1980 yılından beri tanıyorum. Enteresan biriydi. Diplomat çocuğu olduğu için Türkçe, Arapça ve Farsça yani şark dillerini konuşurdu. Almancası vardı. Daha önce ünlü Türkolog Andreas Tietze’nin de çalıştığı Gelibolulu Mustafa Âlî ile ilgili bir doktora çalışması vardı. Chicago’da ordinaryus diyebileceğimiz bir konumdaydı. Bir dönem tarihimize çok önemli katkıları oldu.”