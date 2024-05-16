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Osmaniye'de ilginç anlar: F-16 sesini yanlış anladı, emekleyerek kaçmaya çalıştı

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#Osmaniye#Deprem#F-16
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 14:35

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde alçak uçuş yapan F-16 uçağının sesini duyunca deprem oluyor sanan esnaf, emekleyerek kaçmaya çalıştı. Esnafın o anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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1 Haziran Türk Hava Kuvvetleri Kuruluş Günü hazırlıkları münasebetiyle prova yapan F-16 uçağı, Düziçi ilçesi semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi. Uçağın sesinden tedirgin olan çiğ köfteci Teoman Kaan Güler, deprem olduğunu zannederek can havliyle emekleyerek kaçmaya çalıştı. Güler'in emeklediği anlar ve nişanlısının iş yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güler'in o anları sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

Osmaniyede ilginç anlar: F-16 sesini yanlış anladı, emekleyerek kaçmaya çalıştı

Osmaniye’de büyük bir deprem yaşadıklarını, o yüzden sesi duyunca deprem olduğunu düşündüğünü söyleyen Teoman Kaan Güler, "Sesi ilk duyduğumda deprem oluyor sandım. Biliyorsunuz bölgemizde büyük bir deprem yaşandı. Ben deprem oluyor sandım, korkuyla kendimi yere attım, sonrasında emekleyerek bulunduğum ortamdan çıkmaya çalıştım.

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Osmaniyede ilginç anlar: F-16 sesini yanlış anladı, emekleyerek kaçmaya çalıştı

Dışarı çıkınca ne olduğunun farkına vardım. F-16 uçağı yakın geçiş yapmış ilçemizde, sonra dükkana girdim. Güvenlik kamerası görüntülerini izledim, komik bir görüntü ortaya çıkmış. Nişanlım arkada yatıyordu hasta olduğu için, o da sesleri duyunca deprem oluyor sanmış, arka tarafta uzun süre terliklerini aramış. Komik bir görüntü ortaya çıktı. Biz deprem oluyor sandık, F-16 uçağı geçmiş" dedi.

Osmaniyede ilginç anlar: F-16 sesini yanlış anladı, emekleyerek kaçmaya çalıştı

 

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#Osmaniye#Deprem#F-16

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