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Osmaniye'de feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Osmaniye#Trafik Kazası#Tır
Osmaniyede feci kaza Otomobil, TIRa çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 13:14

Osmaniye'de, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü Hasan Balcı (51) ve Ali Yapan (50) yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde, E-90 Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'e giden Hasan Balcı'nın kullandığı otomobil, Erdal C. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Balcı ile yanındaki Ali Yapan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Balcı ve Yapan ile kazada yaralanan aynı otomobildeki Ayşegül Yapan (45) ve Almira Yapan (11), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ali Yapan ve Hasan Balcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförü Erdal C. gözaltına alındı.

Osmaniyede feci kaza Otomobil, TIRa çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Osmaniye#Trafik Kazası#Tır

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