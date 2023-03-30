Osmaniye’de acil yıkılacak olan 500 binadan 443’ünün yıkımı tamamlandı

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Osmaniye’de depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, 86 bin 588 binanın hasarsız, 8 bin 834’ünün ağır hasarlı, 30 bin 895’i az hasarlı, bin 392’sinin ise orta hasarlı olduğu tespit edildi, 500 bina için acil yıkım kararı verildi. Enkaz kaldırma işlemleri, merkez ilçede yüzde 95, Bahçe ve Kadirli’de yüzde 69, Hasanbeyli ve Düziçi’nde yüzde 80, Sumbas’ta yüzde 69 ve Toprakkale ilçesinde ise yüzde 100 oranda tamamlandı. Yıkık 651 binadan 175’inin enkazı kaldırılırken, acil yıkılacak olan 500 binadan 443’ünün yıkımı tamamlandı.

Diğer yandan merkez ilçede 945, Bahçe’de 30, Hasanbeyli’de 1 ve Düziçi’nde 34 kişi olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısı 1010’a yükseldi. İlçelerle birlikte 12 noktada kurulan 8 bin 488 çadırda 39 bin 87 kişi konaklıyor. Kamuya ait 36 tesiste ise 11 bin 412 kişi ile birlikte toplam barınma sağlanan kişi sayısının 50 bin 499 olduğu belirtildi.

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Karaçay Konteyner Kenti’nde bin 28 konteynerden 744’ünün oturuma hazır olduğu, 311’inde 1244 afetzedenin konakladığı belirtildi. Kentte 4 de engelli konteyneri bulunuyor. (DHA)