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Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Son Dakika#Osmaniye
Osmaniyede 4.1 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 15:56

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuzluk olup olmadığınını tespiti için ekipler çalışma başlattı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.42’de oldu.

Osmaniyede 4.1 büyüklüğünde deprem

Yerin 12.93 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli paniğe yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler çalışma başlattı.

Osmaniyede 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada son olarak Malatya’da meydana gelen 5.6'lık depremin, Kahramanmaraş’taki iki büyük depremin artçısı olduğunu açıkladı.

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ARTÇI DEPREM UYARISI

Tatar, ilk depremden bu yana 10 bin 300 civarında artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti. Üstelik bunların 2500'ü vatandaşların hissedeceği boyutlardaydı. Orhan Tatar ayrıca, bölgede 5 ve üzeri şiddete artçıların devam edeceğine de dikkati çekti.

Osmaniyede 4.1 büyüklüğünde deprem

"SON DERECE CİDDİ BİR DURUM"

Tatar, “Şu ana kadar çok ciddi şekilde bütün bölgeye yayılmış vaziyette yaklaşık 100 km yarıçaplı bir alanda bu depremlerin artçı sarsıntıların devam ettiğini görüyoruz. Neredeyse her 3 dakikaya bir artçı sarsıntının meydana geldiğini görmek son derece ciddi bir durum." ifadelerini kullandı.

deprem FIRTINASI NE KADAR DEVAM EDECEK?

Orhan Tatar, “Bu tür büyük depremlerin yarattığı artçı sarsıntıların daha çok uzun süre sürmesi gerekir. Bölgedeki birçok farklı fay sistemlerini de etkilemiş durumda.” dedi.

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#Deprem#Son Dakika#Osmaniye

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