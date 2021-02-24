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AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

Osmaniye Valiliği'nden koronavirüsle mücadelede yeni karar

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Osmaniye Valiliği'nden koronavirüsle mücadelede yeni karar
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Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanlar, karantina sürelerinin ilk 7 günü devlet yurtlarında kalacak.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda bir dizi karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda ülke geneline göre, Osmaniye'deki vaka oranının yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun aile içi bulaşıcı olması nedeniyle Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hastane yatışı bulunmayanların karantina sürecinin, ilk 7 gününü Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

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