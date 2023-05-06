Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Osman Hamdi Bey New York yolcusu

Güncelleme Tarihi:

#Osman Hamdi Bey#New York#Metropolitan Sanat Müzesi
Osman Hamdi Bey New York yolcusu
Razi CANİKLİGİL
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:00

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde, 25 Ekim tarihinde New York Metropolitan Sanat Müzesi’nde “Yüzüncü Yıl Galası” gerçekleştirilecek. Sergide, ünlü Türk ressam Osman Hamdi Bey’in ‘Kuran Okuyan Kız’ tablosu ile Burhan Doğançay’ın ‘Kurdeleler’ serisinden bir eser de yer alacak.

Haberin Devamı

GALANIN tanıtımında konuşan kreatif direktör Zeynep Oğuz Bilimer, 2019’da kurdukları Yüzüncü Yıl Türk Fonu ile Metropolitan Sanat Müzesi’nde daha fazla Türk eserinin sergilenmesini amaçladıklarını anlattı. Bilimer, galadan elde edilecek gelir ile bilimsel çalışmalar, eğitim ve yeni sergilerle kaynak oluşturacaklarını söyledi.

Osman Hamdi Bey New York yolcusu

Zeynep Oğuz Bilimer (ortada), Metropolitan müzesi Türk sanatı küratörü Deniz Beyazıt (solda) ve İslam Sanatları yetkilisi küratör Navina Haidar (sağda) ile birlikte Yüzüncü Yıl Galası’nın hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Osman Hamdi Bey New York yolcusu



EN PAHALI TÜRK TABLOSU

New York Metropolitan Sanat Müzesi’nde çok sayıda Anadolu eseri sergilenmeye devam ederken, Osman Hamdi Bey ve Burhan Doğançay’ın eserleri ilk defa bu müzenin çatısı altında yer alacak. Osman Hamdi Bey’in 1880 yılında yaptığı “Kuran Okuyan Kız” tablosu, 2019 yılında Londra’daki müzayedede 6.3 milyon sterline (155 milyon TL) Malezya’daki İslam Sanatı Müzesi’ne satılmış, böylece Türkiye’nin en pahalı tablosu unvanını kazanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osman Hamdi Bey#New York#Metropolitan Sanat Müzesi

BAKMADAN GEÇME!

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor?

#Çalışma Hayatı
Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi

Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi!

#Kral 3'Üncü Charles
Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni