Osman Hamdi Bey New York yolcusu

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GALANIN tanıtımında konuşan kreatif direktör Zeynep Oğuz Bilimer, 2019’da kurdukları Yüzüncü Yıl Türk Fonu ile Metropolitan Sanat Müzesi’nde daha fazla Türk eserinin sergilenmesini amaçladıklarını anlattı. Bilimer, galadan elde edilecek gelir ile bilimsel çalışmalar, eğitim ve yeni sergilerle kaynak oluşturacaklarını söyledi.

Zeynep Oğuz Bilimer (ortada), Metropolitan müzesi Türk sanatı küratörü Deniz Beyazıt (solda) ve İslam Sanatları yetkilisi küratör Navina Haidar (sağda) ile birlikte Yüzüncü Yıl Galası’nın hazırlıklarını sürdürüyorlar.