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GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Örümcek gibi tırmanarak hırsızlık yaptı

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Örümcek gibi tırmanarak hırsızlık yaptı
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Gaziantep’te bir apartmanın 2’nci katına örümcek gibi tırmanarak hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Örümcek gibi tırmanarak hırsızlık yaptı
Olay, Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir apartmanın 2’nci katına tırmanıp pencereden eve giren hırsız, çaldığı malzemelerle olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şüpheliyi tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerini ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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