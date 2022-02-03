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Oruçluyken iğne veya aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet bilgisi!

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Oruçluyken iğne veya aşı olmak orucu bozar mı Diyanet bilgisi

Kandil ve Ramazan ayında artan aramalar arasında yer alan 'Oruçluyken iğne veya aşı olmak orucu bozar mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar diğer yandan özellikle covid-19 aşılarını yaptımanın oruca sakıncasını araştırıyorlar. PEki Orucu bozan şeyler nelerdir, aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet bilgisi ile işte detaylar...

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Müslümanlar için oruç tutulan dini açıdan önemli günlerde vatandaşlar bazı soruların yanıtlarını arıyorlar. Bu sorulardan en çok araştırılanı ise aşı ve iğne olmanın oruca etkisiyle ilgili. PEki, aşı olmak durumunda olan ve oruç tutmaya niyetlenenler ne yapmalı, aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet bilgisi ile sorunun yanıtı haberimizde...

ORUÇLUYKEN İĞNE VEYA AŞI OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

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Oruçluyken iğne veya aşı olmak orucu bozar mı Diyanet bilgisi

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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