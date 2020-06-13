Ortalığı birbirine kattı! Önce komşusunun balkonunu yaktı, daha sonra...

Olay, saat 17.00 sıralarında, Yeni Mahalle Filiz Evler Sitesi'nde meydana geldi. N.Y., iddiaya göre alt kattaki komşusuyla tartıştı. Bir süre sonra N.Y., komşusunun balkonuna yanıcı madde attı. Balkondaki eşyalar alev alırken, durumu fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu balkondaki alevler, büyümeden söndürüldü.

Bir süre sonra N.Y., evinin penceresine çıkarak atlayacağını söyledi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince N.Y.'yi ikna etmek için çalışma başlatıldı. Kısa sürede polisin konuşmasıyla ikna olan N.Y. pencereden indirildi. N.Y.. sağlık kontrolü için Çaycuma Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.