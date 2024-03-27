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Ortak sınavda ilk açık uçlu sorular

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Arif Nihat Asya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Ağrı
Ortak sınavda ilk açık uçlu sorular
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen ikinci ortak sınavların ilki dün 6 ve 9’uncu sınıf öğrencilerine yapıldı. Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı derslerinden düzenlenen sınavlarda ilk kez açık uçlu sorular yer aldı.

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Geçtiğimiz aralık ayında 6 ve 9’uncu sınıflara ülke genelinde düzenlenen ortak sınavların ikincisi dün tüm Türkiye’de aynı saatte uygulandı. 6’ncı sınıflara Türkçe dersinde 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu, 9’uncu sınıflara ise Türk dili ve edebiyatı dersinden 7 açık uçlu soru soruldu. Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin 6’ncı sınıf öğrencisinin katıldığı sınavda yer alan sorularla ilgili Ağrı Aşağı Köşk Ortaokulu Müdürü Gürhan Dursun, şunları söyledi:

CEVAP YAZDILAR

“Toplam 16 soru vardı. 15 ve 16’ncı sorular açık uçluydu. 15’inci soruda yer alan bir cümledeki yazım yanlışlarını tespit etmeleri ve ilgili kelimelerin doğrularını kâğıda yazmaları isteniyordu. 16’ncı soru ise ‘Okulunuzun temiz olması için yapılması gerekenleri ilgili alana yazın’dı. Yani son soru tamamen yorum şeklinde ve öğrencilerin kendilerini ifade biçimlerini görmek istedikleri bir soruydu. Öğrencilerimiz iyi geçtiğini söyledi.”

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Ortak sınavda ilk açık uçlu sorular

Öğretmen Özlem Peker, soruların çoğunlukla yoruma dayalı olduğunu söyledi.

YORUM İSTENDİ

Ülke genelinde 9’uncu sınıf öğrencilerine uygulanan Türk dili ve edebiyatı dersi sınavında tamamen açık uçlu soruların yer aldığına dikkat çeken İstanbul Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özlem Peker ise, “Çok rahatlıkla cevaplanabilecek sorular vardı. Birkaç soru dil bilgisiyle ilgiliydi ancak diğerleri yoruma dayalı olduğu için kolaylıkla cevaplanabilecek şekildeydi” dedi.

Ortak sınavda ilk açık uçlu sorular

Müdür Gürhan Dursun, öğrencileriyle.

PUANLAMA 15-19 NİSAN’DA

Ortak sınavların ikinci ayağı olan matematik sınavı bugün düzenlenecek. 8 ve 12’nci sınıfların ikinci ortak sınavları ise 20– 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar, öğrenci bilgileri gözükmeyecek şekilde puanlayıcı öğretmenin önüne gelecek ve öğretmen puanlama anahtarına göre öğrenci cevabını puanlayacak. Puanlama 15-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Arif Nihat Asya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi#Ağrı

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