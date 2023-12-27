Ormanda toplayıp kilosunu 100 liradan satıyor... Aylık kazancı 90 bin lira

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, orman köylüsünün sezonluk geçim kaynaklarından olan mantar sezonu devam ediyor. Gazipaşa’da kızılca mantarı olarak bilinen ve bölgeden bölgeye ismi; kanlıca, kızılca, çıntar ve kızıl mantar olarak bilinen mantar çeşidi, köylülere ve yöre halkına ekonomik katkı sağlıyor. İlçeye bağlı Göçük Mahallesi’nde yaşayan Halit Kaya isimli vatandaş, orman sahalarında yetişen mantarları toplayıp satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren Kaya, günlük 4-5 saat çalışmayla 3 bin TL ile 5 bin TL arasında kazanç sağladığını belirtiyor. Mantar sezonunda sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar ormanda mantar arayan Kaya, “Günlük 30-50 kilo mantar topluyorum. Bölgemizde kızılca mantarı olarak bilinen bu mantarları, müşterilerimize ve köy halkına kilosunu 100 TL’den satıyorum. Günlük 4-5 saat çalışmayla 3 bin TL ile 5 bin TL arasında para kazanıyorum” dedi.

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MANTARA YOĞUN İLGİ VAR

Gazipaşa’da kızılca mantarı olarak bilinen mantara halkın yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Kaya, “Bu mantar, diğer mantar çeşitleri arasında en çok bilinen ve en çok tercih edilen mantar. Halkımız bu mantarı hem bulmayı hem de tüketmeyi çok seviyor. Ormandan soframıza gelen bu lezzet, sulu yemek, kavurma, kızartma ve közde bütün olarak pişirilerek tüketilebiliyor. Mantarı hem severek tüketiyoruz, hem de satarak maddi kazanç sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.