Ormanda işbirliği emniyette çark

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ZONGULDAK’taki ormanlık alanda 10 Kasım’da, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin (50) benzin dökülerek yakılmış cesedi bulunmuştu. Nourtani’nin çalıştığı kaçak maden ocağı sahipleri Hakan Körnöş (45) ve Enver Gideroğlu (33) ile Körnöş’ün kuzeni Ahmet Aydın (51), maden ocağı çalışanları S.K. (27), E.D. (21) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (45) gözaltına alınmıştı. Nourtani’nin kaçak ocakta fenalaştıktan sonra hareketsiz haldeki bedeninin battaniyeye sarılıp götürüldüğü ormanda Körnöş, Gideroğlu ve Aydın tarafından benzinle yakıldığı ortaya çıkmıştı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Körnöş, Gideroğlu ve Aydın tutuklanmış, S.K., E.D. ve A.Ç. ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı. Nourtani’nin yakıldığı sırada ölü olup olmadığı, Adli Tıp Kurumu’ndan alınacak raporla belirlenecek. Şüphelilerin Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki ifadeleri ortaya çıktı.

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Kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışırken fenalaşan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin, ormana götürülüp yakıldığı ortaya çıkmıştı.

Vezir Mohammad Nourtani’nin eşi Kamergul Maliki (37), oğulları yürüme engelli Sayid Mohammad (20), Pir Mohammad (15), işitme engelli Ali Rıza (12), Said Riza Nourtani (2) ve gelini Şaziye Mohammadi (18) ile birlikte 2 odası olan sobalı evde yaşadıklarını belirtti. Kamergul Maliki, Türkiye’deki oturum izni başvurularının 3 kez reddedildiğini belirterek, “Kaçak madene gittiğinden haberim yoktu. Bir Afgan arkadaşı bu işi bulmuş. 3 haftadır orada çalışıyordu” dedi.

‘HAKAN BENZİNİ DÖKTÜ’

- Ahmet Aydın: Nefes aldığını görmedim. A.Ç., “Polise haber verelim” dedi ama Hakan kabul etmedi. Hakan, “Benim infazım var. Ocak ve işçiler kaçak. Başımız ağrır. Yapacak bir şey yok, biz bunu yok edelim” dedi. Ben de “Olur mu öyle şey” dedim. Hakan ile petrole gidip 5 litre benzin aldık. Hakan, Enver ve ben, bilmediğim bir yere gittik. Bagajdaki ölüyü indirdik. Hakan benden benzini istedi, Afgan’ın üzerine döktü. Bana da “Çakmağı çak” dedi, ben de talimatıyla ateşi yaktım.

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‘CESEDİ ONLAR TAŞIDI’

- Enver Gideroğlu: Hakan benzin almış ama bana bir şey söylemedi. Bana yakmaktan hiç bahsedilmedi. Araçta benzin olduğunu bilmiyordum. Boş bir araziye girince “Ne yapıyorsun?” diye sordum. Cesedi Ahmet ve Hakan taşıdı ama benden de yardım istediler. Yanlarına gittim. Onlardan uzaklaşıp arabaya kafamı koyup “Ne yapacağız?” diye düşünürken Ahmet kapıyı açarak “Ben yapacağımı biliyorum” dedi. 10 saniye sonra bir alev gördüm. Benzini kimin döktüğünü görmedim.

‘AHMET YAKTIĞINI SÖYLEMİŞTİ’

- Hakan Körmüş: Ocaktan hastaneye doğru hareket ettik. Alkollüydüm, idrar yapmak için durdum. Bu sırada Enver ve Ahmet arabadan inmişti. Daha sonra baktığımda ateş yandığını gördüm. Müdahale etmek istedim ancak edemedim. Öncesinde ben evde kullanmak için benzin almıştım. Benzini kim döktü görmedim. Ahmet de çakmağı kendisinin yaktığını söylemişti. Ertesi sabah A.Ç.’nin yanına giderek vicdan azabı çektiğimi kolluk kuvvetlerine anlatmak istediğimi söyledim.

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