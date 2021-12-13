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Ormanda cesedi bulunmuştu! Kimliği belli oldu

#Antalya#Kepez#İbrahim Deniz
Ormanda cesedi bulunmuştu Kimliği belli oldu

Antalya'da ormanda cesedi bulunan kişinin, evli ve 3 çocuk babası İbrahim Deniz (35) olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi, Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda gezintiye çıkan çocuklar, bir kişinin yol kenarına yakın bölgede hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, 30- 35 yaşlarında bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Yapılan araştırmada cesedin, 3 çocuk babası İbrahim Deniz'e ait olduğunu belirledi. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

CENAZESİ VAN'A GÖNDERİLECEK

İbrahim Deniz'in cumartesi günü eve gelmediğini söyleyen amcası Cengiz Deniz, kayıp müracaatında bulunduklarını belirterek, "Yeğenim inşaat işleri ile uğraşıyordu. Bize polis ulaşarak durumu bildirdi. Çok üzüldük" dedi.

İbrahim Deniz'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Van'a götürülecek.

 

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#Antalya#Kepez#İbrahim Deniz

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