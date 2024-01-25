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Ormana odun kesmeye gitmişti... Yaşlı adam ölü bulundu

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#Aydın#Orman#Kalp Krizi
Ormana odun kesmeye gitmişti... Yaşlı adam ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 09:47

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ormana odun kesmeye giden Emin Selek (74) ormanda ölü olarak bulunurken, yaşlı adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Olay, Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alana odun kesmeye giden Emin Selek evine geri dönmedi. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınları ormanlık alana giderek arama yaptı. Yaşlı adamın yakınları Selek’i orman içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Selek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

 

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#Aydın#Orman#Kalp Krizi

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