Orman yangınlarına çekirdek yerli filo

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Her yaz ciğerimizi yakan, hektarlarca ormanı küle çeviren yangınlar için Orman Genel Müdürlüğü yeni bir filo kurdu. Ayrıca Orman Yasası da yürürlüğe konuldu. Bu yıl orman yangınlarıyla yapılacak mücadele ve alınan sıkı önlemlerle ilgili Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey şu bilgileri verdi:

31 HAVA ARACI ALDIK: OGM olarak yangınla mücadelede daha önce kiralama yöntemi kullanıyorduk. Ama artık yerli çekirdek filomuzu kuruyoruz. Tam 31 hava aracı satın aldık. (Tabii kiralama yöntemini de kullanmaya devam edeceğiz) Bunlar arasında 3 tane Skorsky helikopter var. İki tanesini bu yangın sezonunda kullanacağız. Bir tanesi de henüz yapım aşamasında ama yıl sonunda gelecek. Yerli üretim olması da bizim için çok değerli.

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GECE DE SÖNDÜRME: Bu helikopterler gece de görev yapabiliyorlar. Yani sadece görüşü olan değil, gece de yangın söndürebilecek helikopterler. Bunun yanı sıra 20 tane yangın söndürme uçağı satın aldık. 4 tanesi bu yangın sezonunda kullanılacak. 16 tanesi de önümüzdeki yıla kadar peyderpey tamamlanacak.

GÖKBEY GÖREVDE: GÖKBEY helikopterimiz var. Bu helikopterlerin şu anki taşıma kapasitesi 2 tona kadar. TUSAŞ ile yaptığımız görüşmelerde 5 ton taşıma kapasitesine sahip bir model geliştirilmesini istedik. Siparişini verdik. Yangınlarla ilgili her türlü tedbir ve donanıma sahip bir tane, 24 saat görev yapabilecek insanlı keşif uçağı aldık. Bu uçağın üzerinde mobil telsiz ile haberleşmeyi sağlayan röle istasyonu olacak. Böylece iletişim hiç kesilmeyecek.

KARA EKİPLERİ DE GÜÇLENDİ: Bu sene kara ekiplerimizi de artırıyoruz. 1300 arazöz dediğimiz kara yangın söndürme araçlarına 340 tane daha ekliyoruz.

ORMANA ÇÖP ATMAK SUÇ

“Etrafa rastgele çöp atılması Çevre Kanunu’na göre suçtu ancak Orman Kanunu’nda suç olarak sayılmamıştı. Yeni yasada artık ormana çöp atmak da suç. Yani ormana çöp dökenlere ceza verilmesi kanunla düzenlenmiş oldu. Orman yangınlarına sebep olanlara verilen cezalar ağırlaştırıldı. Yani birisi ihmal ve dikkatsizlik sebebiyle orman yangınına sebebiyet vermişse, o kişiye ilk seferde hapis cezası verilmeyebiliyordu.

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3 YILA KADAR HAPİS

Ama şimdi ormanlık alana 4 kilometreyle kadar ateş yakanlar, anız yakıp bu anızdan yangını ormana sıçratanlar, yaptığı dikkatsizlik sonucu yangına sebep olanlara 3 yıldan başlayarak ceza verilecek. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasından bu kişiler yararlanamayacak. Kasıtlı olarak orman yakanlar 10 yıldan az olmamak üzere hapis yatıyordu, yeni yasa ile orman yangınıyla mücadeleyi güçleştirecek saatlerde ya da kritik havalarda yakmışsa o zaman cezası yüzde 50 oranında artırılarak uygulanacak. Terör maksadıyla orman yakanlar zaten müebbet alıyordu.”

KRİTİK AYLARDA PİKNİK YASAĞI

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Piknik için güvenlik önlemlerinin alındığı belli alanları belirliyoruz. Bin 842 ayrı noktada, orman parkı diye adlandırdığımız alanlar tespit ettik. Yazın çok kritik olduğu dönemlerde ise izinli alanları bile yasaklıyoruz. Meteorolojik verileri anlık takip ediyoruz.”