Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Orman vurgunu operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Sahte vaziyet planı çizdirmişler

#Muğla#Dalaman#Orman
Orman vurgunu operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı Sahte vaziyet planı çizdirmişler

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki 3 yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören 1380 hektar alanı 350 hektar olarak gösterip, kayıtlara geçirilmeyen alanda usulsüzlükler yapılarak devletin 3 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla düzenlenen, 25 kişinin gözaltına alınıp 5’i adli kontrol şartıyla tamamının serbest bırakıldığı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü sorumluğundaki Akbük, Göbün, Taşyaka ve Küçük Sarsala koylarında, mevcut Mesire Alanı Yönetmeliği’ne aykırı kaçak yapıların yapıldığı ortaya çıktı. Bu kaçak yapılara kılıf uydurmak için de yönetmeliğe ve kanunlara aykırı olarak vaziyet planı çizdirildiği belirlendi.

Haberin Devamı

Dalaman ilçesinden 10 Temmuz 2019'da çıkıp, Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan ve 17 saatte söndürülen orman yangınında 350 hektar alanın zarar gördüğü kayıtlara geçti. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada yanan alanın 1380 hektar olduğu ve kayıtlara geçirilmeyen 1030 hektarlık alanda kesimi yapılan yaklaşık 4 bin çam ağacının ise Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat K. ile iş birliği yapılarak çeşitli illerde satılıp, parasının paylaşıldığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin sahte nakliye raporu, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesilmesi, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilmesi gibi usulsüzlükler yaptıkları da öne sürüldü. Usulsüzlükler nedeniyle kamu zararının yaklaşık 3 milyon lira olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaya çıkardığı vurgunla ilgili yürütülen soruşturmada 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mart'ta Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Orman vurgunu operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı Sahte vaziyet planı çizdirmişler

Operasyonda Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M., işletme şefleri Kadriye Ç.i ile Gökçe Ş., Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat K., Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi muhasebecisi Musa K.’nin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bilgisayar, evrak ve dijital materyallere el kondu.

İlgili Haber

Dalaman’da orman vurgunu 25 kişi gözaltına alınmıştı... Detaylar ortaya çıktıDalaman’da orman vurgunu! 25 kişi gözaltına alınmıştı... Detaylar ortaya çıktıHaberi görüntüle

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli de 1 Nisan'da adliyeye sevk edildi. Klasörler dolusu evrak da jandarma personelince adliyeye taşındı. Şüphelilerden muhtar Vedat K., Dalaman orman işletme şefleri Kadriye Ç. ve Gökçe Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Önder M. ve Musa K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Orman vurgunu operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı Sahte vaziyet planı çizdirmişler

Haberin Devamı

TUTUKLU 3 SANIK DA TAHLİYE OLDU

Tutuklu sanıkların avukatının yaptığı itirazı değerlendiren Ortaca Sulh Ceza Hakimliği Gökçe Ş., Kadriye Ç. ve muhtarı Vedat K.’nin yeterli delilin toplanması gerekçesiyle 22 Mayıs'ta adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Orman vurgunu operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı Sahte vaziyet planı çizdirmişler

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürerken Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü sorumluğundaki Akbük, Göbün, Taşyaka ve Küçük Sarsala koylarında, mevcut Mesire Alanı Yönetmeliği'ne aykırı kaçak yapıların yapıldığı belirlendi. Koylarda yapılan kaçak yapılara kılıf uydurmak için yönetmeliğe ve kanunlara aykırı olarak vaziyet planı çizdirildiği tespit edildi. Planlarda, Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M., işletme şefleri Kadriye Ç. ve Gökçe Ş.'nin imzalarının bulunduğu belirlendi. Koylardaki yapıların hepsinin yönetmeliğe aykırı olduğu saptandı. Sadece deniz yolu ile ulaşımının bulunduğu koylardaki yapıların, Kıyı Kenar Kanunu'na da aykırı olduğu ortaya çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Dalaman #Orman

BAKMADAN GEÇME!

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para
Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin

BAKMADAN GEÇME!

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para
Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin