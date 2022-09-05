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Orient Ekspress’te 17 bin Euro’ya 5 gecelik rüya

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#Orient Ekspress#Tren#Sefer
Orient Ekspress’te 17 bin Euro’ya 5 gecelik rüya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 07:00

Dünyanın en ünlü tren seferlerinden tarihi Orient Express 4 yıl sonra geldiği İstanbul’dan yeni yolcularıyla Paris’e dönmek üzere ayrıldı. Gelecek yıl 25-30 Ağustos tarihlerinde Paris-İstanbul-Paris seferi yapacak Orient Ekspres’in 5 gece 6 günlük tek yön ücreti 17 bin 500 Euro (yaklaşık 317 bin TL) olarak açıklandı. İşte tarihi trende lüks yolculuğun detayları...

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İLK seferine 1883 yılında başlayan ve Avrupa’nın ilk lüks treni olma özelliğini taşıyan Orient Ekspres, yola çıktığı ilk günden bu yana yolcularına konfor vaat ediyor. Hatta yolcuların konaklama konusundan rahat etmesi için Osmanlı döneminin ve günümüzün en ünlü otellerinden Pera Palas’ın inşa ettirildiği biliniyor.

Orient Ekspress’te 17 bin Euro’ya 5 gecelik rüya

15 VAGONDA NELER VAR

Orient Ekspres Paris’ten İstanbul’a kadar 15 vagonla geliyor. Vagonlardan 9’u yolcuların konaklamaları için yataklı bölümlerden oluşuyor. Trenin 2 vagonu salon, 1 vagonu bar, 3 vagonu restoran ve 1 vagonu ise yolculuk boyunca tüketilecek yiyecek ve içeceklerle dolu oluyor.

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Orient Ekspress’te 17 bin Euro’ya 5 gecelik rüya

Paris-İstanbul seferi için 3 gece konaklama ve kompartımana özel kahvaltı servisi sunuluyor. Ayrıca tren duraklarında 2 gece 5 yıldızlı otellerde konaklama fiyata dahil. Ziyaret edilen ülkelerde turistik geziler de düzenleniyor. Tren tarafından sunulan en ilginç hizmetse Karbon Ayak İzi (KAİ) Ormanı Projesi’ne yolcu için bağış yapılması. Eğer istenirse tam paket alınarak yurtdışı harcı ve ekstra yemek fiyatları da pakete dahil edilebiliyor.

Orient Ekspress’te 17 bin Euro’ya 5 gecelik rüya

2023 İÇİN HAZIRLIK

Venice Simplon Orient Express’in birçok ülkeye farklı güzergâhlarda seferleri bulunuyor. Yılda bir kez düzenlenen İstanbul- Paris seferinin detaylarıysa yeni belli oldu. 25-30 Ağustos 2023’te düzenlenecek sefer için bilet satışları başladı. Duyurulan tarifeye göre 5 gece 6 gün sürecek İstanbul-Paris yolcuğu için oda fiyatı 17 bin 500 Euro (yaklaşık 317 bin TL) olarak belirlendi. Trende tek kişilik kompartıman bulunmuyor. Ya iki kişilik kompartıman satın alınması ya da ranza sisteminde paylaşımcı kompartımanların tercih edilmesi gerekiyor.

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#Orient Ekspress#Tren#Sefer

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