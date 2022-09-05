Orient Ekspress’te 17 bin Euro’ya 5 gecelik rüya

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İLK seferine 1883 yılında başlayan ve Avrupa’nın ilk lüks treni olma özelliğini taşıyan Orient Ekspres, yola çıktığı ilk günden bu yana yolcularına konfor vaat ediyor. Hatta yolcuların konaklama konusundan rahat etmesi için Osmanlı döneminin ve günümüzün en ünlü otellerinden Pera Palas’ın inşa ettirildiği biliniyor.

15 VAGONDA NELER VAR

Orient Ekspres Paris’ten İstanbul’a kadar 15 vagonla geliyor. Vagonlardan 9’u yolcuların konaklamaları için yataklı bölümlerden oluşuyor. Trenin 2 vagonu salon, 1 vagonu bar, 3 vagonu restoran ve 1 vagonu ise yolculuk boyunca tüketilecek yiyecek ve içeceklerle dolu oluyor.

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Paris-İstanbul seferi için 3 gece konaklama ve kompartımana özel kahvaltı servisi sunuluyor. Ayrıca tren duraklarında 2 gece 5 yıldızlı otellerde konaklama fiyata dahil. Ziyaret edilen ülkelerde turistik geziler de düzenleniyor. Tren tarafından sunulan en ilginç hizmetse Karbon Ayak İzi (KAİ) Ormanı Projesi’ne yolcu için bağış yapılması. Eğer istenirse tam paket alınarak yurtdışı harcı ve ekstra yemek fiyatları da pakete dahil edilebiliyor.

2023 İÇİN HAZIRLIK

Venice Simplon Orient Express’in birçok ülkeye farklı güzergâhlarda seferleri bulunuyor. Yılda bir kez düzenlenen İstanbul- Paris seferinin detaylarıysa yeni belli oldu. 25-30 Ağustos 2023’te düzenlenecek sefer için bilet satışları başladı. Duyurulan tarifeye göre 5 gece 6 gün sürecek İstanbul-Paris yolcuğu için oda fiyatı 17 bin 500 Euro (yaklaşık 317 bin TL) olarak belirlendi. Trende tek kişilik kompartıman bulunmuyor. Ya iki kişilik kompartıman satın alınması ya da ranza sisteminde paylaşımcı kompartımanların tercih edilmesi gerekiyor.