Örgütün tüm bağlantılarına operasyon: Bilal Hassan'ı kaçıranlar yakalandı

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Taksim İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının ardından soruşturma derinleştirilirken bombacı Ahlam Albashir’e bombayı temin eden Bilal Hassan’ın yurtdışına nasıl kaçırıldığı da ortaya çıktı. İddialara göre, Ahlam Albashir’in çantasındaki bombayla 41 dakika boyunca bankta oturarak beklemesinin nedeni, örgütün Bilal Hassan’ı o bölgeden çıkartmak istemesiydi.

Bilal Hassan Esenler’de Ammar Jarkas’la buluşup Edirne’ye doğru yola çıktı. Ahlam Albashir’e patlat talimatı da bunun ardından verildi. İnsan kaçakçısı Ammar Jarkas, Bilal Hassan’ı Edirne’deki bağlantısı Hüseyin Güneş’e teslim etti. Güneş de Bulgaristan’a geçirdi.

Bilal Hassan’ı Bulgaristan’da karşılayan kişi Amran Abdulrami oldu. Abdulrami ve ortakları, Türkiye’den aldıkları tekstil malzemelerini Bulgaristan üzerinden minibüslerle Moldova’ya taşıyan sözde bir şirket işletiyordu. Bilal Hassan’ı da Bulgaristan’da saklamış olabilirlerdi. Türk istihbarat birimleri bu bilgileri Bulgaristan makamlarıyla paylaştı. Bulgaristan peş peşe operasyonlar düzenleyerek Amran Abdülrami ve ortak çalıştığı biri Arap asıllı, 3’ü Moldovalı 5 kişiyi gözaltına aldı. Ancak Hassan yakalanamadı.

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Operasyonun Türkiye ayağında ise Ahlam Albashir ile Bilal Hassan’ı Suriye sınırını geçtikten sonra Hatay’da karşılayan ve İstanbul’a getiren iki kişinin de arasında olduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı.