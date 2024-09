Örgütün ne demek olduğunu bilmiyormuş

Haberin Devamı

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) kardeşlerin ‘dolandırıcılık’ ve ‘suç örgütüne üye olmak’ suçlarından açılan davanın ilk duruşmasının 3’üncü celsesi Küçükçekmece 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan’ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın duruşmasına Bahar Candan beyaz bir takımla, Nihal Candan ise siyah bir takım elbiseyle katıldı. Nihal Candan duruşmanın başlamasını beklerken kız kardeşi Bahar Candan’a sürekli meditasyon kelimeleri söyleyip bunları tekrarlamasını istedi.

‘İSMİNİ SONRADAN ÖĞRENDİM’

Savunmasını yapması için söz verilen Nihal Candan, şunları söyledi: “Ben bir toplantıya katılmadım. Yanlış birisiyle 2021’de beraber oldum. Kendisini Kaan Hamzaoğlu olarak farklı bir isimle tanıttı. İddianamede örgüt lideri olarak bahsedilen gerçek ismini sonradan öğrendiğim Onur Apaydın’ın işinsanı olduğunu, aktif para kazanan biri olduğunu ve benden çok hoşlanan biri olduğunu düşünmüştüm. Yaşam tarzlarımız çok farklıydı. O dönem psikolojik problemler yaşıyordum, özel hayatımla ilgili yanlış bir karar verdim. Hukuk fakültesini bitirdim. Ancak bu olay nedeniyle mesleğimi yapamıyorum. Örgüt ve örgüt üyeliği nedir sadece dijital platformdan izlediğim kadarıyla biliyorum.

Haberin Devamı

‘MALVARLIĞIM 1-2 ÇANTA VE AYAKKABIDAN İBARET’

Veganım. Bahsedilen toplantıların et restoranında yapıldığı söyleniyor. Cinayet işlenen yerlerden uzak dururum, et yenilen ortamlarda bulunamam. TMSF nedir, burda öğrendim hâkim bey. Bahsedilen eylemlerden hiç haberim yok. Malvarlığım 1-2 marka çanta ve 1-2 ayakkabıdan ibarettir, eşim karşıladı onları da. Anneannem emekli parasıyla ödedi avukatlık ücretlerimi. Hafıza kaybı da yaşadım cezaevinde. Şu an IQ’m sıfır çalışıyor. Sadece bir bankada hesabım var, içeri girdiğimde 100-150 bin TL borcum vardı. Borçlarımı içeri girince babam ödedi.”

Mahkeme, ara kararında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Ara kararı duyan Bahar Candan babasına dönerek “Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?” dedi.

Haberin Devamı

‘ŞİRKETİ KAPATINCA BAŞIMA HAYATIMIN FELAKETİ GELDİ’

“5 aydır neyin cezasını çektim hâkim bey sizden bir tek bunun cevabını istiyorum. Instagram kullanmak suçsa, yaşam tarzım suçsa ben Instagram kullanmak istemiyorum” diyerek tekrar gözyaşlarına boğulan Nihal Çiçek, “Benim adıma güzellik merkezi vardı, 2018’de açıldı. Bir süre işlettim ancak o dönemde babam açtı her şeyi belgelidir. 2021’de battım, kapatmak zorunda kaldım. Ben şirketi kapatınca başıma hayatımın felaketi geldi. Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğim Onur Apaydın’ın gerçek ismini, uzaklaştırma kararı aldırdığımda öğrendim. Polis söyledi bana gerçek ismini. Fotoğrafını gösterdiler bana öyle anladım. Onur Apaydın bana aşık birisi gibiydi. Ne zaman ayrıldım o zaman çirkinleşti. Uzaklaştırma kararı aldırdım” dedi.