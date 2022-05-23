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Örgüt şeması çıkarıldı... Polis alıcı kılığına girdi: Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı!

#İhale#Çete#Operasyon
Örgüt şeması çıkarıldı... Polis alıcı kılığına girdi: Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da icralık araçların satışında ihaleye fesat karıştıran örgüt deşifre edildi. Müşteri kılığına giren mali polis kurulan tezgahı kayda aldı. Elde edilen deliller ışığında örgüt şeması çıkarıldı. 2 kişi yöneticilikle 15 kişi ise örgüt üyesi olmakla suçlandı.

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İstanbul Kartal'daki Albatros Yediemin Otoparkı'nda ihaleye fesat karıştıran bir örgüt, satışa çıkarılan otomobilleri kendilerinden başkasının almaması için korku ve panik havası oluşturdu. İhaleye giremeyenler soluğu adliyede aldı. Artan şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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MALİ POLİS ALICI KILIĞINA GİRDİ

Şüphelilerin kimlikleri belirlendi, her adımları takip edildi.

Alıcı gibi davranan "Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü" ekipleri şebekeyi deşifre etti.

Örgüt şeması çıkarıldı... Polis alıcı kılığına girdi: Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

TRT Haber'den Muhammet Emin Şahin'in haberine göre polisin otoparkta kurulan tezgahı kayda aldığı görüntülere ulaşıldı.

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2 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 17 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçları Soruşturma Büro Savcısı Soner Şahin'in yürüttüğü soruşturma tamamlandı. 17 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Örgüt şeması çıkarıldı... Polis alıcı kılığına girdi: Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

SAVCI, ÖRGÜTÜN ŞEMASINI ÇIKARDI

Örgüt kurucu ve yöneticisi olmakla suçlanan Metin Ergül için 2 farklı suçtan 13 yıla kadar hapis talep edildi.

Elde edilen deliller ışığında örgüt şeması çıkarıldı. 2 kişi yöneticilikle 15 kişi ise örgüt üyesi olmakla suçlandı.

DÜŞÜK FİYATA ALDIKLARI ARAÇLARI PİYASAYA SÜRÜP KAR ELDE ETTİLER

İddianamede çete üyelerinin düşük fiyata aldığı araçları piyasaya sürerek kar elde ettiğine yer verildi. Hem vergi kaybına yol açtıkları hem de borçlu araç sahiplerinin zarara uğradığı belirtildi.

3 kişinin mağdur olarak yer aldığı dava 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Örgüt şeması çıkarıldı... Polis alıcı kılığına girdi: Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

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#İhale#Çete#Operasyon

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