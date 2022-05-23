İngiltere duyurdu: Maymun çiçeği vakaları yükselecek! İlk zorunlu karantina kararı geldi...

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İlk olarak İngiltere'de tespit edilen ve alışılmadık bir şekilde hızlı yayılan maymun çiçeği (monkeypox) ABD, Kanada, Avustralya, İsrail, İsviçre ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkeye yayıldı.



İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç vakaları doğrulayan ülkeler arasında.

İNGİLTERE DUYURDU: VAKA SAYISI YÜKSELECEK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Tespit çalışmaları arttıkça vaka sayısının da artmasını bekliyoruz" dedi.

Dünya genelinde yaklaşık 80 vaka bildirilirken hastalığın ilk patladığı İngiltere'deki sağlık yetkilileri vaka sayısında artış beklendiğini duyurdu.

Britanya Cinsel Sağlık ve HIV Derneği başkanı Claire Dewsnap, önümüzdeki haftalarda 'gerçekten önemli rakamlar' görmeyi beklediğini söyledi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) baş tıbbi danışmanı Susan Hopkins ise hafta sonu tespit edilen vakaların bugün açıklanacağını belirterek sayının artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

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İLK ZORUNLU KARANTİNA KARARI GELDİ, İNGİLTERE'DE 21 GÜN TECRİT ÖNERİSİ

Nadir hastalığın olağandışı yayılışı İngiltere'de temaslı izleme ve test dalgasını ateşledi. Şimdiye kadar 20 vaka doğrulandı. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yakın temaslıların 21 gün boyunca kendilerini tecrit etmelerini, işten uzak durmalarını ve bağışıklığı baskılanmış kişiler, hamile kadınlar ve 12 yaşın altındaki çocuklarla temastan kaçınmalarını tavsiye etti.



Belçika hastalığın yayılmasını engellemek için üç haftalık karantina uygulayan ilk ülke oldu. Kararla birlikte, maymun çiçeği virüsüne yakalananlar 21 gün zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF KİŞİLERDE CİDDİ HASTALIĞA NEDEN OLABİLİR

Maymun çiçeği virüsü kolayca yayılmaz ve enfekte olan kişilerde ateş, ciltte kızarıklık ve su toplaması gibi tedavi gerektirmeyen hafif semptomlara neden olur. Ancak virüs, bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda, hamile kadınlarda ve küçük çocuklarda daha ciddi hastalıklara neden olabilir. İngiltere tespit edilen vakalardan birinin yoğun bakımda tedavi gördüğü iddia ediliyor.



Maymun çiçeği virüsü mikroskop altında böyle görünüyor

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SEBEBİ 'SÜPER YAYICILAR' MI?

Maymun çiçeği hastalığı Orta ve Batı Afrika'da yaygın olarak görülüyor. İngiltere'de 2018'den 2021'e kadar 7 maymun çiçeği vakası görülmesine rağmen vakaların tümü Nijerya ile bağlantılıydı. Son açıklanan hastaların batı veya orta Afrika bölgeleriyle bilinen hiçbir bağlantısı yok. Bu detay salgını daha da olağandışı hale getirirken 'süper yayıcı'ların salgını hızlandırmış olabileceği düşünülüyor.

HASTALIK CİNSEL AĞ YOLUYLA YAYILMIŞ OLABİLİR

Belçika'da görülen vakaların 'Darklands' adlı fetiş festivali ile bağlantılı olması ve dünya genelindeki vakaların büyük çoğunluğunun eşcinsel genç erkekler olması sonrası uzmanlar hastalığın cinsel ağlar yoluyla yayılmış olabileceğini belirtti.

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Virüsün vücut sıvıları, yakın tensel temas ve damlacık yoluyla bulaştığı tahmin edilirken UKHSA başdanışmanı Dr Hopkins vakaların çoğunlukla gay veya biseksüel erkekler arasında olduğunu, genel nüfusa yönelik riskin ise 'son derece düşük' olduğunu ifade etti.



PEŞ PEŞE UYARILAR: "HERKES ENDİŞELENMELİ"

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yayılmada devam eden maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklama, "En az 12 ülkede 80'den fazla maymun çiçeği vakası doğrulandı” ifadeleri kullanıldı. DSÖ ayrıca herhangi bir ülke adı vermeden 50 şüpheli maymun çiçeği vakasının araştırıldığını belirterek, dünya genelinde daha fazla maymun çiçeği vakasının olabileceğini bildirdi.

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İsrail ve İsviçre, tespit edilen birer vakanın yakın zamanda yurtdışına seyahat eden kişilerde görüldüğünü söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore ziyareti dönüşünde Osan Hava Üssü’nde hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü hakkında “Virüsün yayılım seviyesiyle ilgili bana bilgi verilmedi fakat herkes bunun hakkında endişelenmeli” ifadelerini kullandı. Biden ayrıca, hangi aşının virüse etki edebileceği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.



Maymun çiçeği virüsü, Avrupa'da 1980 yılında resmen ortadan kaldırılan çiçek hastalığı ile aynı soydan gelen bir rahatsızlık. Belirtileri, çiçek hastalığıyla benzerlik taşıyor.

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Maymun çiçeği virüsüne yakalananlarda da, çiçek hastalığında olduğu gibi, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, titreme ve kızarıklık, ciltte kabarıklar gibi şikayetler oluşuyor.

Ancak uzmanlara göre, maymun çiçeği virüsü, yakalananların yüzde 30'unu öldüren çiçek hastalığından çok daha az tehlikeli. Maymun çiçeği virüsüne yakalananlarda rahatsızlıklar birkaç hafta içinde kendiliğinden geçiyor.