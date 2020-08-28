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Yaprak KOÇER- Mustafa KIRLAK - DHA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Ordu'ya şehit ateşi düştü

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Ordu'ya şehit ateşi düştü
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Ağrı'da devam eden 'Yıldırım-3 Operasyonu'nda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın (35), Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Ağrı'da yürütülen 'Yıldırım-3 Operasyonu'nda tespit edilen mağaradaki yaşam malzemelerinin imhası sırasında, şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Uzman Çavuş Ak'ın, Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Gücek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehit Ak'ın babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, saat 16.30'da Çaybaşı Stadı'nda düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğa uğurlanacak.

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