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Ordumuzun gücüne güç katacağız

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#YAŞ#Anıtkabir
Ordumuzun gücüne güç katacağız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

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Erdoğan ve YAŞ üyeleri dün sabah Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün huzuruna çıktı. Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan başkanlığındaki YAŞ heyeti Anıtkabir’in önünde fotoğraf çektirdi. Ardından hep birlikte Misak-ı Milli Kulesi’ne geçildi. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, özetle şunları yazdı: “Milletimize söz verdiğimiz Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek, gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve daha huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Alacağımız kararlarla ordumuzun gücüne güç katacağız. Ruhun şad olsun.” 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#YAŞ#Anıtkabir

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