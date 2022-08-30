Ordulu ‘üçüz nineler’den bir acı haber daha: Emriye Sarı hayatını kaybetti

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İlçeye bağlı Yazlık Mahallesi'nde yaşayan üçüzler Emriye (93), Hacer (93) ve Hayriye Sarı (84), 9 yıl önce konuk olarak katıldıkları bir televizyon programında barındıkları ev ile ilgili sıkıntılarını dile getirince, programı izleyen dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu durumdan etkilendi. Emine Erdoğan'ın talimatıyla Perşembe Kaymakamlığı tarafından eski ev yıkılarak, yerine 2 katlı 53 metrekare ev yapıldı. Üçüzlerin bütün ihtiyaçları da İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SDYV) tarafından sağlandı.

BİR ACI HABER DAHA GELDİ

Birlikte yaşayan ve ilik kanseri tedavisi gören üçüzlerden Hayriye Sarı, 2016 yılında tedavi gördüğü Fatsa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. İkiz kalan Emriye ile Hacer kardeşlerden bir acı haber daha geldi. Alzheimer tedavisi gören Emriye Sarı, geçen cumartesi evde rahatsızlanarak, Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Emriye Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emriye Sarı, yarın ilçede düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.