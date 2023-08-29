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Ordu'da vahşet: Eski eşini keserle döverek öldürdü! İlk ifadesi ortaya çıktı

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#Ordu#Altınordu#Kadın Cinayeti
Orduda vahşet: Eski eşini keserle döverek öldürdü İlk ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 11:54

Ordu’nun Altınordu ilçesinde M.B. (48), eski eşi A.Ç.'yi (39) keserle döverek öldürdü. İhbar üzerine eve giren polis ekipleri, M.B.’yi A.Ç.’yi sopa ile darbetmeye devam ederken yakaladı. Katil zanlısı M.B.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı.

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Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski eşi A.Ç. (39) ile görüşmeye giden M.B. (48) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.B. keser sapı ile A.Ç.’ye vurdu. Çevredeki vatandaşlar evden gelen sesler üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve ulaştıkların M.B.’nin evin kapısını kilitlediğini tespit etti.

ESKİ EŞİNİ SOPAYLA DARBEDERKEN YAKALANDI

Polis ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu eve girdiklerinde M.B.’nin A.Ç.’yi sopa ile darbetmeye devam ettiğini fark etti. Olay yerinde yakalanan M.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

M.B.’nin ilk ifadesinde ‘kıskançlık’ yüzünden aralarında tartışma yaşandığını, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine evde bulunan sopayla eski eşine saldırdığını söylediği ortaya çıktı.

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#Ordu#Altınordu#Kadın Cinayeti

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