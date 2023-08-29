Adana’da eşini sırtından vurup öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: Artık dayanamadığını öne sürdü

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Olay, dün saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli Abdullah Sarı, tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Naile Sarı’yı evde ruhsatlı tabancasıyla sırtından vurdu. Naile Sarı yere yığılırken, evden ayrılan Abdullah Sarı ise oğlu İbrahim Sarı’yı cep telefonuyla arayıp, “Anneni öldürdüm” dedi. Adrese gelen İbrahim Sarı, annesini kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORMUŞ

Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi’ne giderek kontrol noktasındaki polislere teslim oldu. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan Naile Sarı, Sarıçam ilçesine bağlı Karlık Mahallesi’nde toprağa verildi.

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Emniyete götürülen Abdullah Sarı’nın, 55 yıllık eşi Naile Sarı’yı son zamanlarda sürekli darbedip, ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Sarı, ifadesinde, eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirterek, sürekli tartıştıklarını, artık dayanamadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ'

Adana'da eşi Abdullah Sarı tarafından öldürülen Naile Sarı'nın, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeyi teslim almaya gelen İbrahim Sarı (48), "Sabah Kozan'a işe gidiyordum. 06.45 sıralarında babam aradı. 'Anneni vurdum' deyip, telefonu kapattı. Ne yapacağımı bilemedim. Polisi ve sağlık ekiplerini aradım. Olay yerine geldiğimde öğrendim ki; komşular saat 05.00 sıralarında tabanca sesini duymuş. Bu demek oluyor ki; annemi vurduktan sonra 1,5 saati aşkın bir süre başında ölmesini beklemiş. Bunun başka açıklaması yok. Sonra da kapıyı kilitleyip, çıkmış. Babamın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

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