Ordu'da kuvvetli sağanak alarmı! Samsun ve Ordu’da taşımalı eğitime 1 gün ara

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bolu, Sinop ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

"TEDBİR AMAÇLI TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA"

Haberin Devamı

Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Meteorolojik ihbara göre bu gece ve sabah saatlerinde ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden sel ve heyelan riskine karşı 6 Haziran 2023 Salı günü Ordu genelinde, tedbir amaçlı, 2223 araçla okullarına gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin eğitimlerine bir gün süreyle ara veriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

SAMSUN'DA DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Samsun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bugün de bazı ilçelerde ve taşımalı eğitim veren tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ayvacık, Salıpazarı, Ladik ve Terme ilçelerinde tüm okullarda, diğer tüm ilçelerde de 1 gün süreyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrencilerin idari izinli sayılacakları belirtildi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR