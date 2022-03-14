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Ordu'da kar kalınlığı 1.5 metreyi geçti

#Ordu#Kar Yağışı#Hava Durumu
Orduda kar kalınlığı 1.5 metreyi geçti

Ordu’nun yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı. İl genelindeki ortalama kar yüksekliği 99 santim olarak belirlendi.

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Yurdun birçok noktasında devam eden kar yağışları Ordu’da da etkisini sürdürüyor. İl genelinde ortalama kar kalığı 99 santim olarak ölçülürken, bazı ilçelerde kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı. Akkuş ilçesindeki kar kalınlığı 150 santim olarak ölçüldü.

464 araç ve iş makinesi 533 personelle karla mücadele çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma kapanan 224 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Orduda kar kalınlığı 1.5 metreyi geçti

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41 HASTA HASTANELERE ULAŞTIRILDI

Dün akşam saatlerinden itibaren yapılan karla mücadele çalışmaları kapsamında, Altınordu ilçesinde 1 hasta, Akkuş ilçesinde 3 hasta ile 4 diyaliz hastası, Çamaş ilçesinde 1 cenaze, Çaybaşı ilçesinde 5 hasta, Fatsa ilçesinde 14 hasta ve 3 cenaze, Gürgentepe ilçesinde 1 hasta, İkizce ilçesinde 5 hasta ve 1 cenaze, Kabataş ilçesinde 1 cenaze, Korgan ilçesinde 3 cenaze, Kumru ilçesinde 2 hasta ve 3 cenaze, Mesudiye ilçesinde 3 hasta, Perşembe ilçesinde 2 hasta ve 2 cenaze, Ünye ilçesinde 2 hasta ve 2 cenazenin bulunduğu mahalle ve grup yollarına müdahale edildi.

 

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#Ordu#Kar Yağışı#Hava Durumu

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