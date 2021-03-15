Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın paniği!

Kabataş ilçesi Alankent Mahallesi Kabataş Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun çatı katında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini fark eden istasyon çalışanları itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın, çevrede kısa süreliğine paniğe neden oldu. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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