Ordu’da 13 bin binanın 10 bini riskli

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Kentin sahil kesimindeki Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde toplam 16 ekip, binaları inceledi. 13 bin 250 binada yapılan incelemelerde 9 bin 886 binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı, 204 binada ise kiriş ve kolonlara müdahale edildiği belirlendi. İl genelindeki binaların yüzde 20’sinde çalışmalar tamamlanırken, diğer yapılarda ise işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Afet İşleri Daire Başkanı Demirhan Güzel, kentte inceleme yapılan binaların yüzde 70’inin risk oluşturduğunu söyledi. Güzel, “Vatandaşlarımızın yaşadığı 204 binada taşıyıcı elamanlara müdahale edildiğini gördük. Bütün binalardaki incelemelerimiz bittiği zaman kentsel dönüşüm süreci başlatılacaktır” ifadelerini kullandı.