×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Orası benim yuvam

Güncelleme Tarihi:

#Caretta Caretta #Deniz#Konyaaltı Sahili
Orası benim yuvam
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:00

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi sahilinde deniz kaplumbağası yumurtalarını korumak için tahta kazık ve şeritle çevrilen yuvaya, bazı tatilcilerin ıslak havlu, şort ve mayo astığı görüldü.

Haberin Devamı

Nesli koruma altındaki deniz canlıları arasında yer alan caretta caretta türü deniz kaplumbağası, yumurtalarını bırakmak için Konyaaltı Sahili’ne ulaştı. Plajdaki dalış merkezi görevlileri, gece saatlerinde yumurtalarını bırakan deniz kaplumbağasını fark etti. İşletme çalışanları, yüzlerce tatilcinin denize girip güneşlendiği alanda yumurtaların zarar görmemesi için yuvanın etrafını 6 tahta kazık çakıp şeritle çevirerek koruma altına aldı.

Orası benim yuvam

Sahilde, yuvanın yer aldığı alanın çevresinde tatilcilerin denize girip plaj şemsiyelerinin altında güneşlenmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı tatilcilerin de yuva çevresindeki kazıkları ıslak havlu, mayo ve şort asarak çamaşır askısı gibi kullandığı gözlendi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Caretta Caretta #Deniz#Konyaaltı Sahili

BAKMADAN GEÇME!

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

#Yaz Depresyonu
Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor? Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

#Antarktika
Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği