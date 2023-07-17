Orası benim yuvam

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Nesli koruma altındaki deniz canlıları arasında yer alan caretta caretta türü deniz kaplumbağası, yumurtalarını bırakmak için Konyaaltı Sahili’ne ulaştı. Plajdaki dalış merkezi görevlileri, gece saatlerinde yumurtalarını bırakan deniz kaplumbağasını fark etti. İşletme çalışanları, yüzlerce tatilcinin denize girip güneşlendiği alanda yumurtaların zarar görmemesi için yuvanın etrafını 6 tahta kazık çakıp şeritle çevirerek koruma altına aldı.

Sahilde, yuvanın yer aldığı alanın çevresinde tatilcilerin denize girip plaj şemsiyelerinin altında güneşlenmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı tatilcilerin de yuva çevresindeki kazıkları ıslak havlu, mayo ve şort asarak çamaşır askısı gibi kullandığı gözlendi.