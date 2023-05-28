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Optik kuleler nefes aldırmıyor

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#İran#Sınır#Optik Kule
Optik kuleler nefes aldırmıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 07:00

Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde yapımına başlanan 84 kilometrelik sınır duvarına 33 elektro-optik kule kuruldu.

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25 kilometrelik kısmında aydınlatma sistemi bulunan sınır, 10 kilometreden insan algılayabilme, 360 derece dönebilme ve 40 dereceye kadar aşağı yukarı yönlü dönebilme özelliğine sahip 80 termal kamera ile 79 gece görüşlü kamerayla 7/24 gözetleniyor.

Optik kuleler nefes aldırmıyor

Optik kuleler nefes aldırmıyor

sınır duvarı ve toprağa gömülü sismik algılayıcılar sayesinde 2023 yılında 13 bin 800 kaçak göçmenin Türkiye sınırlarına girişinin engellendiğini belirten Ağrı Valisi Osman Varol, “Sınır güvenliği anlamında çok iyi bir noktada olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tabii ki sınırdaki bu üst düzey güvenlik sistemlerinin sadece göç ile mücadelede değil, terörle mücadele, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele anlamında da gerçekten çok büyük etkisi var” dedi.

 

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#İran#Sınır#Optik Kule

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