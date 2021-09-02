Opera sanatçısına saldırıya 2 gözaltı

Dağüstün saldırıya ilişkin olarak, “30 Ağustos’ta saat 22.50’de konser alanından ayrıldım. Park içerisinde arkadaşımla yürürken karşımdan gelen bir kişi bana yumruk attı ve yere düştüm. Ardından yanındakilere ‘Vurun vurun’ diye bağırdı. İki kişi ayağımdan sürükledi ve bana yerdeyken vurdular” açıklamasını yapmıştı.



Öte yandan A.T. ve O.E.’nin toplamda 50 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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