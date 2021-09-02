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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 02.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Opera sanatçısına saldırıya 2 gözaltı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Opera sanatçısına saldırıya 2 gözaltı

Kadıköy’de opera sanatçısı Güvenç Dağüstün’e 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında verdiği konserin ardından saldıran A.T. ve O.E., Ümraniye’de yakalanıp gözaltına alındı. 2 şüphelinin Emniyet’teki işlemleri ve diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Dağüstün saldırıya ilişkin olarak, “30 Ağustos’ta saat 22.50’de konser alanından ayrıldım. Park içerisinde arkadaşımla yürürken karşımdan gelen bir kişi bana yumruk attı ve yere düştüm. Ardından yanındakilere ‘Vurun vurun’ diye bağırdı. İki kişi ayağımdan sürükledi ve bana yerdeyken vurdular” açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan A.T. ve O.E.’nin toplamda 50 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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