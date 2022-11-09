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Önündeki TIR'a çarpan TIR, alev alev yandı

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#Bolu#Tır#Yangın
Önündeki TIRa çarpan TIR, alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 10:36

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda tomruk yüklü TIR'a çarpan TIR, alev aldı. Kazada, çarpan TIR'ın şoförü yaralandı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Ağaççılar mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, Ali Peker yönetimindeki tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpan TIR’ın çekici kısmı dorseden ayrıldı.

Bir süre sonra araçta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Yaralanan TIR şoförü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara istikametinde ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Bolu#Tır#Yangın

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