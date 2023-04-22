Onların da mavi tiki kaldırıldı

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Twitter’da Elon Musk rüzgarı esmeye devam ediyor. Sosyal medya platformunu Ekim 2022’de 44 milyar dolar bedelle satın alan Amerikalı işinsanı Musk, önceki gün Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcıların daha önceden aldığı ücretsiz mavi tiklerini kaldırdı. Milyardar işinsanı Bill Gates, Amerikalı magazin figürü Kim Kardashian, şarkıcı Justin Bieber, Amerikalı siyasetçi Hillary Clinton, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis gibi birçok önemli isimler profillerindeki mavi tiki kaybederken Musk’ın ayda 8 dolar olan Twitter Blue ücretini bazı ünlüler adına ödediği öğrenildi.

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(soldan sağa) LeBron James - Hillary Clinton - Kim Kardashian - Justin Bieber

STEPHEN KING PAZARLIK YAPMIŞTI

Platformun abonelik fiyatına daha önce tepki gösteren NBA yıldızı LeBron James, ünlü yazar Stephen King ve Uzay Yolu’ndaki (Star Trek) Kaptan Kirk rolüyle ünlenen William Shatner’ın hesaplarının abonelik ücretinin Elon Musk tarafından ödendiği açıklandı.

Tutumluluğuyla tanınan basketbol yıldızı James, 31 Mart’ta attığı tweet’te “Beni bilen bilir” diyerek abonelik ücretini ödemeyeceğini belirtmişti. Stephen King ise ekim sonunda Musk’la Twitter Blue’nun ücreti için pazarlık yapmış, bunun ardından Musk, abonelik ücretini 20 dolardan 8 dolara indirmişti. Twitter Blue üyeliği, Türkiye’de Android ve iOS sürümünde aylık 209 TL ve yıllık 2 bin 199 TL, web sürümündeyse aylık 177 TL ve yıllık 1852 TL seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor.

(soldan sağa) Stephen King - Papa Francis - Stephen King

KRİTER YOK HERKESE YILLIK 1570 TL

Twitter uzun süredir uyguladığı politikayı değiştirdi ve onaylı hesaplar için kullanılan ‘mavi onay rozetini’ herkes için paralı hale getirdi. Önceden bu rozeti alanların politikacı, gazeteci, yazar, sanatçı, futbolcu, youtuber ya da faaliyet gösterdiği alanda tanınmış ve saygın kişiler olması gerekiyordu. Artık bu abonelik için yıllık 1570 lira ödemeniz gerekiyor. Yani Twitter, önceden olduğu gibi ‘mavi onay rozeti’ vermek için hesabın etkileşimine, takipçi sayısına, paylaşımlarının içeriğine, içerik üretme sıklığına, kullanıcılara girdiği diyolağa ya da hesabın sahibinin gerçek bir kimliğe sahip olup olmadığına bakmıyor. Bugünden itibaren tek şart cep telefonu numarası ve 30 gün önce açılmış bir hesap. 250 takipçiniz olsa bile bu rozeti alabilirsiniz.