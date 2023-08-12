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Onlar artık komando

Güncelleme Tarihi:

#Karabük#Safranbolu#Komando
Onlar artık komando
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde temel eğitimlerini tamamlayan bin 592 uzman erbaş dualar eşliğinde mezun olarak Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na katıldı.

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Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 34. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Kapanış Töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, eğitimde başarılı olan askerlere plaketleri verildi. Törende konuşan Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, “Bugün huzurlarınızda zorlu bir eğitim sürecini başarı ile tamamlayan Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup bin 509 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup 73 kursiyerimiz mezuniyet coşkusunu yaşarken, bizler Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda genç, dinamik ve vatan aşkıyla yanıp tutuşan uzman erbaşlar yetiştirmenin ve Türk Milleti’nin hizmetine sunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından mezun olan uzman erbaş kursiyerler yemin etti. Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Takımı ile komandolar gösteri sundu.  

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Onlar artık komando

Tören sonunda mezun olan askerler aileleriyle buluştu. Buluşmada askerler ve aileleri gözyaşlarını tutamadı.  

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#Karabük#Safranbolu#Komando

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