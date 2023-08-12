Onlar artık komando

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Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 34. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Kapanış Töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, eğitimde başarılı olan askerlere plaketleri verildi. Törende konuşan Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, “Bugün huzurlarınızda zorlu bir eğitim sürecini başarı ile tamamlayan Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup bin 509 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup 73 kursiyerimiz mezuniyet coşkusunu yaşarken, bizler Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda genç, dinamik ve vatan aşkıyla yanıp tutuşan uzman erbaşlar yetiştirmenin ve Türk Milleti’nin hizmetine sunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından mezun olan uzman erbaş kursiyerler yemin etti. Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Takımı ile komandolar gösteri sundu.

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Tören sonunda mezun olan askerler aileleriyle buluştu. Buluşmada askerler ve aileleri gözyaşlarını tutamadı.