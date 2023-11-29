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Önemli hastalıklar gözden kaçıyor

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#Türk Radyoloji Derneği#Can Çevikol#Röntgen
Önemli hastalıklar gözden kaçıyor
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 07:00

Türkiye röntgen, tomografi gibi radyolojik tahlillerin en fazla ve en gereksiz yapıldığı ülkelerde başı çekiyor.

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Bu durumun içinden çıkılmaz bir boyuta geldiğini belirten Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Can Çevikol, “Özellikle hastane yönetimlerinin baskısıyla cihazlarda çok fazla tetkik yapılması yönünde meslektaşlarımız zorlanmakta. Bu da çekim süresinin kısalmasına ve o tetkikin doğru tanıya yardımcı olmaktan uzakta olmasına neden oluyor. Bazen bir radyoloji doktorunun bir gün içerisinde 2 bin, 3 bin raporda imzası olduğunu duyuyoruz. Fakat bu raporu o hekimler yazmıyor. Radyoloji teknikerleri ya da radyoloji öğrencileri gibi yetkin olmayan insanlar bu raporları doktor adına yazıyor. Bu da önemli hastalıkların gözden kaçmasına neden oluyor” dedi. 

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#Türk Radyoloji Derneği#Can Çevikol#Röntgen

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