Öncelikli şart tarafsız yargı

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25 BİN HÂKİM-SAVCI

“Bugünkü kura törenimizle 1044 hâkim ve Cumhuriyet savcımızı görev yerlerine yolcu ediyoruz. Hâkim ve savcı sayımızı 25 bine yaklaştırmış oluyoruz. İktidara geldiğimizde 9 bin 349 olan hâkim ve savcı sayısını 2.5 kattan fazla arttırmak suretiyle mahkemelerimizin yükünü hafiflettik. Adalet teşkilatımızın personel sayısı 2002 yılında 61 bin iken bugün bu rakam 204 bini buldu. Mahkeme sayısı, bina, teknoloji ve diğer alanlarda da adalet camiamıza güçlü destek verdik.

GÜVEN VEREN ADALET

Yargıda çift başlılığa son verilmesinden bireysel başvuru hakkına, hedef süreden elektronik devlet uygulamalarına, adli tıptan bilirkişiliğe, lekelenmeme hakkından arabuluculuk müessesesine, tutukluluk şartlarından ifade özgürlüğünün genişletilmesine adalete erişimi kolaylaştıran tarihi reformlara imza attık. ‘Güven veren ve erişilebilir bir adalet’ hedefiyle bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.





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FETÖ’CÜLERİN ENSESİNDEYİZ

Milli iradeyi güçlendirme mücadelemizde, ülkemizdeki darbe geleneğiyle de hesaplaştık. Aynı durum 15 Temmuz darbe teşebbüsünün elebaşları için de geçerlidir. 253 insanımızı şehit edenler Allah’ın izniyle gün yüzü göremeyecekler. Yurtdışına kaçan alçakların da peşini asla ve asla bırakmayacağız. Son FETÖ’cü hain de yargıya hesap verene kadar enselerinde olacağız.

REFORMLARA DEVAM

Hukuk devleti ilkesinin yaşatılabilmesi için yargının her türlü taassuptan, hizipleşmeden azade olması şart. Siyasi ve ideolojik kamplaşmaların adalet sisteminde yol açtığı tahribatları çok iyi biliyoruz. Bunların tekrarına izin vermeyeceğiz. Yargımızın tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruması ilk ve öncelikli şarttır. Adalete güveni ne kadar sağlam tesis edersek, ekonomi ve demokraside de o derece hızlı mesafe alırız. Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaşması ancak adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi, yargıyı güvenin pekiştirilmesiyle mümkündür.

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PARTİLERE ÇAĞRI

Adalet ve hukuk alanındaki reform iradesinin güçlü olmasını bu bakımdan kritik önemde görüyoruz. Adalet sistemimiz şeffaflaştırması, hesap verebilirliğin artırtılması, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının tahkim edilmesi için bundan sonra da yeni adımlar atmayı sürdüreceğiz. Siyaset kurumunun bütün paydaşlarını bu doğrultuda yürütülen çabalara destek olmaya çağırıyorum.”

6-8 EKİM TERÖR KALKIŞMASIDIR

Erdoğan, 6-8 Ekim olayları davasında çıkan kararlarla ilgili de şöyle konuştu: “6-8 Ekim hadisesi asla bir protesto gösterisi değil 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü bir terör kalkışmasıdır. Suriye’deki gelişmeleri bahane eden bölücü örgüt unsurları doğrudan devletimizin bekasını hedef alan bir isyan girişiminde bulundular. Bölücü canilerin katlettiği insanlar arasında ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları da vardır. 6-8 Ekim olaylarını kışkırtanlar, yönlendirenler azmettirenler bellidir. Hukuk hesap sormak zorundadır. Siyasi dava denilerek terör kalkışmasının aklanmaya çalışılması hukuka ve demokrasiye hakarettir.”

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İRAN’IN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İran’daki helikopter kazasıyla ilgili şunları söyledi:

“Merhum Reisi’ye ve kazada hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ile diğer yetkililere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şahsım, ülkem ve milletim adına İran halkına baş sağlığı diliyorum. Kaza haberini aldıktan sonra süratle İran makamlarıyla irtibata geçerek tüm imkânlarımızla arama-kurtarma çalışmalarına katkı vermeye hazır olduğumuzu ilan ettik. Akıncı insansız hava aracımız ile gece görüş kabiliyeti olan Cougar tipi helikopteri bölgeye sevk ettik. Arama kurtarma ekiplerimiz de İranlı kardeşlerimize yardımcı olmak üzere hemen yola çıktılar. Merhum Reisi’yi ocak ayında Ankara’da resmi ziyaret kapsamında misafir etmiş, bunun dışında farklı vesilelerle bir araya gelmiştik. Sayın Reisi’yle çok yakın diyalog içinde olmuştuk. Görevde bulunduğu sürede İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği samimi çabalara bizzat şahitlik ettim. İranlı kardeşlerimizin, bu süreci kadim ve güçlü devlet geleneklerine uygun şekilde suhuletle yöneteceklerine yürekten inanıyorum. Türkiye olarak biz de her zaman olduğu gibi bu zor günlerinde dost ve kardeş İran halkının yanında olacağız.”